Художники будут формулировать национальную идею с помощью бензопилы

Как рассказал УНИАН арт-директор фестиваля деревянной скульптуры, запорожский художник Сергей Дышлевой, в течение 5 дней в центральном парке культуры и отдыха Запорожья «Дубовая Роща» скульпторами из обычных бревен с помощью обычных бензопил будут создаваться скульптуры сказочных героев-тружеников.

«Тема появилась из реальной жизненной ситуации: 5-летний сын, который постоянно, что-то конструирует и мечтает, когда вырастет стать инженером, чтобы собирать роботов «летать в космос» и «чтобы роботы делали домашнюю работу, а мама могла отдыхать», сказал об этом на детской площадке во дворе. И услышал от сверстников, что нужно хотеть быть не инженером, а бизнесменом, банкиром или начальником. Ничего плохого ни в одной из этих профессий нет, но, как выяснилось бизнесменами дети хотят быть «потому что у них большая машина», банкирами – «потому что они просто сидят в кабинете и все несут им деньги», а начальниками – «потому что можно командовать другими, а самому сидеть в офисе». Т.е. пятилетние дети – наше будущее сейчас мечтают хорошо жить и при этом ничего не делать, не понимая, что так не бывает и быть не может. Вся мировая история говорит о том, что и государство в целом, и каждый конкретный человек может быть успешным только тогда, когда развивается – ежедневно трудится умственно, физически и духовно», - рассказал Дышлевой.

По его словам, после этой истории и возникла мысль в доступной для маленьких детей форме донести идею о значимости труда и человека труда – создать в центральном парке культуры и отдыха Запорожья «Дубовая роща» на площадке возле аттракционов поляну сказок из сказочных и басенных героев-тружеников.

Проведение фестиваля стало возможно благодаря конкурсу социальных проектов меткомбината «Запорожсталь», который на реализацию 14 предложенных общественными организациями Запорожья социальных проектов выделил гранты на общую сумму 700 тыс. грн.

Для участие в фестивале приглашены художники из Харькова, Киева, Ивано-Франковска, Луганска, Каменец-Подольского и Запорожья.