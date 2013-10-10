В ближайшее время Украина может полностью отказаться от российского газа - Азаров

Украина в ближайшие несколько лет может полностью отказаться от импорта газа из России, если действующий газовый контракт не будет пересмотрен, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в четверг РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

"При такой цене на газ мы сокращали и будем сокращать (потребление импорта газа), а в перспективе, и это не пустые слова, Украина вообще откажется от закупок газа по такой цене… Ближайшие десять лет — это даже много. Я думаю, мы реализуем эту задачу при таких темпах повышения энергоэффективности, сокращения объемов потребления газа, перехода на альтернативные источники, введения в эксплуатацию своих собственных месторождений газа, увеличения добычи газа, я думаю, гораздо быстрее", — сказал Азаров.

Также Азаров добавил, что Украина готова доказывать абсурдность действующего газового контракта между Нафтогазом и Газпромом в случае, если российский газовый холдинг подаст на Киев в суд за невыполнение договора.

"Если Россия считает, что мы чем-то его (контракт) нарушили, то пускай она обращается в суд. И вот там мы будем доказывать, что этот контракт — нонсенс для международного права, что он абсолютно абсурден", — сказал Азаров. При этом премьер отметил, что контракт составлен таким образом, что выйти из него в одностороннем порядке Украина не может.

Подписанные в январе 2009 года в Москве контракты на поставку российского газа Украине и на транзит российского газа через ГТС Украины в Европу действуют до 2019 года. Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по контракту. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко, подписавшая с Владимиром Путиным тогда эти контракты, отбывает в настоящее время тюремный срок за превышение полномочий.