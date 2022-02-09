На первый взгляд, обычные видео получили большую популярность в сети.

Обычная украинская пенсионерка Ярослава Козак стала настоящей звездой TikTok - видео с ней набирают сотни тысяч просмотров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

84-летняя Ярослава Николаевна получает множество подарков от подписчиков - ей шлют книги и сладости. Все началось с видео, на котором бабушка дает деньги внучке на любимые конфеты. Месяц назад ролик уже имел четыре миллиона просмотров. На остальных видео она просто ходит по дому, разговаривает, читает, играет с собачкой. Пользователей она покорила своей искренностью и улыбкой.

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Видео в сеть выкладывает ее 27-летняя внучка Лилия. Рассказывает, что на такую популярность бабушки даже и не рассчитывала. Сейчас подарки для пенсионерки идут даже из-за границы.

Лилия рассказала, что два года назад ей удалось побороть рак молочной железы. Мотивацией для девушки была ее бабушка, которая всячески поддерживала внучку. Блог для Ярославы Николаевны создали для того, чтобы делиться ее искренними эмоциями. Советов в видео пенсионерка никому не дает - просто делится с сетью своей любовью.

Детали узнавайте из сюжета:

Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский пообещал, что каждый вакцинированный гражданин Украины в возрасте старше 60 лет сможет бесплатно получить смартфон.

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