Эксперт: ЗСТ с Евросоюзом жизненно важна для украинской экономики

Такое мнение сегодня на круглом столе высказал директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

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"Если подписание зоны свободной торговли с Евросоюзом сорвется, то это поставит крест на Украине. После этого никто с отщепенцами и аутсайдерами знаться не будет", - сказал Юрчишин, пишет Gazeta.ua.

По его словам, экономика ЕС имеет ряд преимуществ перед экономикой Таможенного союза.

"В Евросоюзе правила игры фактически единые. А в Таможенном союзе Украине придется приспосабливаться к каждому участнику по отдельности. В Таможенном союзе всего 3-4 страны, но интеграция с ними будет гораздо сложнее, чем с 20-30 в ЕС", - подчеркнул Юрчишин.

Эксперт добавил, что в ключевых экономических рейтингах европейские страны находятся выше России, что является еще одним преимуществом евроинтеграции.