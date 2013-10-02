В Одесской области берег моря покрылся черной массой (видео)

В окрестностях начали распространяться слухи о сбросе в море канализационных стоков, однако в ГСЧС сообщили, что масса состоит из гниющих водоростей, передает Сегодня.

«Мы проверили сообщение местных жителей и определили, что на берег выбросило большое скопление водорослей. Такое иногда случается. Обычно они гниют в море, а сейчас шторма прибили их к берегу. Ничего страшного в этом нет. Через пару дней их вновь унесет в море», — заявили изданию в пресс-службе ГСЧС Одесской области.