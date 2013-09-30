Минрегион уверяет, что на большей части Украины уже включили отопление

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на министра Геннадия Темника.

По его словам, тепло потребителям уже подано в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях, а также в Киеве и Севастополе.

«Всем другим необходимо срочно совместно с органами местного самоуправления принять решение о начале отопительного сезона», - цитирует пресс-служба Темника.

Министр также добавил, что подготовка жилых домов и тепловых хозяйств к работе в осенне-зимний период завершена.

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В общей сложности к зиме подготовили 205 тыс. жилых домов, 19,5 тыс. школ, 14 тыс. детских домов, 7 тыс. больниц, 24,5 тыс. котельных и 2,6 тыс. канализационных насосных станций, 243 водопроводных и 847 канализационных очистных сооружений, более 6 тыс. единиц специализированной техники.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул дал задание ускорить подключение объектов социальной сферы и жилых домов к отоплению в связи с аномально холодной осенью.

Он отметил, что, по данным Укргидрометцентра, на этой неделе среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов в 20 регионах: Винницкий, Киевской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Житомирской, Луганской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской и Черновицкой областях.