Владельцев контрабандного тоннеля у словацкой границы отпустили в зале суда

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 30 сентября, Ужгородский горрайонный суд рассмотрел дело о контрабандном тоннеле, который в течение длительного времени действовал под украинско-словацкой границей.

Фигурантами дела были двое братьев - частных предпринимателей, жителей Ужгородского района. Они фактически присматривали за домом на околице Ужгорода, со двора которого и выходил контрабандный тоннель.

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Братья обвиняются, в частности, в самовольном захвате земельного участка и самовольном строительстве, незаконной транспортировке с целью сбыта подакцизных товаров, хранении наркотиков.

В ходе рассмотрения дела подсудимые свою причастность к строительству и функционированию тоннелю отрицали. Они объясняли, что исключительно присматривали за домом, который принадлежит их родственнице.

Суд признал обоих братьев виновными. Старший, 46-летний брат, осужден к трем годам ограничения свободы, а младший, 37-летний, - к трем годам лишения свободы. Обоим назначен испытательный срок на два года.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2012 года криминальная полиция Словакии заявила о выявлении подземного контрабандного тоннеля под украинско-словацкой границей. На украинской стороне выход из тоннеля обнаружили на околице Ужгорода в 5 метрах от государственной границы в подвале одного из частных домов.

Общая протяжность тоннеля составляла 700 м, диаметр - 90 см, глубина - до 6 м. Он был оснащен рельсами, по которым курсировал поезд с вагонетками и переправлял различные товары из Украины в Словакию.

В день выявления тоннеля вблизи тоннеля на словацкой стороне был также обнаружен грузовик, в котором находилось 13 тыс. блоков сигарет.

20 июля 2012 года следственным отделом УСБУ в Закарпатской области было возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины и совершения незаконного приобретения, хранения и транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, то есть преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 204 УК Украины.

В августе сотрудники СБУ задержали в Крыму двух человек по подозрению в причастности к строительству и функционированию подземного тоннеля. 23 августа 2012 года Ужгородским межрайонным судом в отношении этих лиц была избрана мера пресечения – содержание под стражей сроком на 2 месяца.