Табачные короли открестились от контрабанды в Польшу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компаний.

«Империал Тобакко» ведет бизнес в соответствии со всеми нормами законодательства и выступает против любых форм нелегальной торговли, в том числе и вывоза сигарет с территории Украины с нарушением законодательства», - сказали УНИАН в пресс-службе предприятия.

В «Бритиш Американ Тобакко Украина» указали на то, что в 2010 году компания подписала с Европейским Союзом соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной торговле табачными изделиями на территорию ЕС. В частности, производитель обязался выплачивать штрафы правительствам государств-членов ЕС в случае выявления на их территории продукции производства «Бритиш Американ Тобакко Украина». В компании подчеркнули, что в 2012 году не было зафиксировано ни одного случая выявления на территории ЕС сигарет украинского подразделения «Бритиш Американ Тобакко».

При этом в компании отметили, что в 2013 году в Украине наблюдается значительный рост контрафактной табачной продукции, которая была произведена как на территории страны, так и за ее пределами. В «Бритиш Американ Тобакко Украина» предполагают, что именно эта продукция и ввозится в ЕС, в частности, в Польшу.

Как сообщал УНИАН, 7 августа польская газета Puls Biznesu заявила, что Польша из-за растущей контрабанды сигарет из Украины и Беларуси за первые пять месяцев текущего года недополучила почти 100 млн евро акцизных платежей. Газета отметила, что продажа легальных сигарет в Польше снижается с 2010 года, а их место, по данным участников рынка, все больше занимает контрабанда. Издание подчеркнуло, что больше всего на растущей контрабанде теряет польское государство, заметив, что международные табачные компании являются собственниками большинства заводов в Украине и Беларуси.