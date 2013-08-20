В Одесской области перекрыли канал контрабандных сигарет

Об этом УНИАН сообщили в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Согласно сообщению, канал выявлен пограничниками Белгород-Днестровского пограничного отряда совместно с сотрудниками Министерства доходов и сборов.

«За последние трое суток сотрудники отдела пограничной службы «Степановка» обнаружили 2 места хранения табачных изделий российского и белорусского производства, которые незаконно перемещались из Приднестровья в Украину мелкими партиями», - сообщили в секторе.

В субботу правоохранители установили, что в одном из частных помещений, в населенном пункте Яковлевка (Раздельнянский район Одесской области), хранится значительное количество контрабандных табачных изделий. Пограничники заблокировали выезды из данного помещения и сообщили о данном факте сотрудникам Министерства доходов и сборов.

«Владелец помещения, понимая безвыходность ситуации, позволил правоохранителям зайти во двор и добровольно вынес из гаража 80 коробов (41,25 тыс. пачек) табачных изделий. Контрабандную продукцию, которая оценена в 300 тыс. грн, изъяли сотрудники Министерства доходов и сборов», - рассказали в секторе.

Кроме того, было установлено, что в городе Раздельная некие граждане с целью дальнейшего распространения по территории Украины контрабандных сигарет, решили воспользоваться услугами службы доставки почтовых отправлений «Ин тайм».

Как пояснили в секторе, в понедельник утром сотрудники Министерства доходов и сборов должны были получить решение суда для осуществления обыска помещений указанной службы доставки.

Однако владелец контрабандной продукции вместе с сообщниками (порядка восьми человек) предприняли попытку выноса части контрабанды за пределы территории, где расположена служба «Ин тайм». На помощь сотрудникам Миндоходов прибыли пограничники, успевшие заблокировать выезды с территории.

В ходе обыска помещений службы «Ин тайм» в городе Раздельная обнаружено 109 коробок (58,72 тыс. пачек на 300 тыс. грн) табачных изделий российского и белорусского производства, которые уже готовились к отправке, в разные города Украины. Сейчас контрабандные сигареты изъяты.