Украина в январе-августе сократила импорт газа на 29%

Потребление газа также сократилось. За январь-август оно составило 32,4 миллиарда кубометров, что на 2,7 миллиарда кубов, или 7,7%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, по информации Минэнерго сообщает РИА Новости.

Добыча газа за указанный период увеличилась на 2,7%, или 361,3 миллиона кубометров, - до 13,9 миллиарда кубов.

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По данным компании "Укртрансгаз"на 25 сентября 2013 года транзит российского газа в страны Европы по территории Украины с начала года составил 59,7 миллиарда кубометров, что соответствует росту на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Киев закупает газ в России, а также - по реверсу - в Европе. В прошлом году начались поставки через Польшу, весной текущего года страна получила первые объемы через Венгрию. Киев также ведет переговоры об организации поставок через Словакию и Румынию.