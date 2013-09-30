Экс-министр экономики назвал предпосылки для стабильности гривны

Об этом в статье "Потенциал роста. Есть ли выход из депрессии, растянулась на 22 года?" пишет бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин, который сейчас находится в Чехии, сообщаерт РБК-Украина.

"Население с начала 2013 года, увеличило вклады в коммерческих банках на общую сумму 44,7 млрд грн. Из них непосредственно в гривнах, прирост вкладов составил - 44,3 млрд грн, а в иностранных валютах - менее 0,5 млрд грн . Все это прямо указывает на отсутствие девальвационных ожиданий со стороны населении", - отметил он.

Кроме того, по словам экс-министра экономики, положительным фактором является стабилизация ситуации на межбанковском валютном рынке.

"Существуют предпосылки для обеспечения стабильности национальной валюты в течение осени 2013 - зимы 2014 года", - считает Данилишин.

Оценивая создание властями Государственного банка развития, он заметил, что главным условием успеха подобных образований являются преференциальные регуляторные нормы, применяемые к ним, а также более низкие затраты на их обеспечение необходимым капиталом.

"Не скрою, что значение и роль таких банков в развитых экономиках подвергают сомнению, но в переходных экономиках и странах с рождающимся рынком, их значение трудно переоценить. Это особенно ярко подтверждает опыт восточноазиатских стран", - пишет бывший министр экономики.

Напомним, что ранее Данилишин назвал 2013-2014-е гг. решающими в судьбе экономики.