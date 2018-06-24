Юлия Тимошенко хочет нагнуть доллар?

Сенсационно-скандальное голосование за премьерство Тимошенко во вторник отодвинуло на второй план ее выступление и ответы на вопросы депутатов в Верховной Раде незадолго перед этим. Хотя среди прочего Юлия Владимировна озвучила весьма важную как для рядовых украинцев, так и, тем более, для бизнесменов ее точку зрения по одной из экономических проблем.

Не удержался от вопроса на волнующую многих тему парламентарий из Блока Литвина Олег Зарубинский. Он, стараясь сделать это как можно деликатней, поинтересовался у будущего Премьер-министра, а правда ли, что в случае прихода Юлии Тимошенко на пост главы правительства последует укрепление гривны к доллару?

Тимошенко, то ли на всякий случай, то ли в качестве «шпильки» в адрес вопрошающего сначала сообщила, что валютно-курсовая политика не во власти правительства. «Вы не можете не знать, что кредитно-денежная политика утверждается в парламенте, а потом реализуется Национальным банком Украины, и не прерогатива правительства - устанавливать курс валют. Это абсолютно не касается правительства, это политика, которая формируется рынком и Национальным банком Украины», - подчеркнула она.

Но затем Юлия Владимировна не смогла удержаться и от реплики, проясняющей ее личное мнение по данному вопросу. Хотя многим понятно, что в этих ее словах содержится явный намек на вероятный в ближайшее время вектор движения гривны к доллару – в случае утверждения Тимошенко на пост премьера. «Я считаю, что сейчас наша национальная валюта по всем практически тенденциям рынка является самой лучшей для сбережений, и люди очень быстро это почувствуют, и будут хранить свои деньги именно в гривне», - заявила, в частности, лидер БЮТ. И, чтобы не оставалось никаких сомнений, уточнила, что может «только приветствовать» политику НБУ, направленную на укрепление национальной валюты.

Как говорится, все точки расставлены. Конечно же, валютно-курсовую политику де-юре проводит в Украине Нацбанк. Однако понятно, что НБУ не может не считаться с мнением по этому поводу Кабмина и Президента. И если в начале 2005 года правительство Тимошенко стало высказываться о необходимости укрепления гривны, то в апреле, как известно, Нацбанк провел молниеносную процедуру ревальвации гривны (на 5% за один день). Следовательно, НБУ (и, выходит, Президент - тоже) прислушался тогда к доводам правительства.

Нужно заметить, что разговоры о вероятности девальвации доллара в случае премьерства Тимошенко ходят уже давно. Как только огласили результаты досрочных парламентских выборов, и стало понятно, что у Юлии Владимировны имеются высокие шансы получить пост главы правительства, начали усиленно пророчить возможность укрепления гривны многие отечественные банкиры. И не только финансисты из коммерческих структур, но и представители НБУ. Так, 19 октября с.г. о наличии экономических оснований для укрепления курса национальной валюты заявил председатель Нацбанка Владимир Стельмах.

Что же будет означать укрепление гривны, если такой процесс действительно стартует в Украине? Для кого такая валютно-курсовая динамика окажется во благо, а кому нанесет вред?

Во-первых, ревальвация гривны непременно заденет и простых граждан страны. В частности, тех украинцев, которые имеют денежные вклады в долларах или в евро в коммерческих банках. А таких немало: банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) по состоянию на 30.11.2007 составляли 12,1 млрд. долл. Хотя в гривнах население хранит и больше денег на банковских депозитах – 154,4 млрд. грн. на ту же дату.

Если предположить, что курс доллара снизится с сегодняшних 5.05 грн./долл. до 4.90 – такое снижение на ближайшую перспективу чаще всего называется финансистами, и этот показатель соответствует нижней границе валютного коридора НБУ на 2007 год – то вкладчики в СКВ «потеряют» при пересчете в гривны 1,8 млрд. своих денег. И, наоборот, в долларовом исчислении выиграют обладатели гривневых депозитов – «прибавка» составит 4,7 млрд. грн.

Естественно, стоит ожидать, что многие граждане Украины сориентируются, и после утверждения нового Кабмина (лоббирующего ревальвацию гривны) начнется сокращение вкладов в долларах и евро, и, соответственно, увеличение объемов гривневых депозитов.

Очень сильно затронет укрепление гривны и украинский бизнес. Особенно, ту его часть, которая участвует во внешней торговле (в экспортно-импортных операциях). Рост курса гривны по отношению к доллару и евро снизит рентабельность отечественных экспортеров, поскольку за одинаковую величину валютной выручки они получат меньшее количество гривны. Импортеры, напротив, с радостью воспримут факт ревальвации гривны.

Перспективы же украинской экономики в целом в случае, если Нацбанк под влиянием правительства решится на ревальвацию гривны (пусть, и плавную), весьма неоднозначны.

Предположим, новое правительство сможет убедить НБУ в необходимости такого шага. А, надо сказать, аргументы к ревальвации гривны имеются довольно весомые – по крайней мере, на первый взгляд. Ведь ослабление доллара можно рассматривать как антиинфляционную меру, темпы же роста цен побили в 2007 году многолетние «рекорды».

Действительно, в случае выкупа Нацбанком избытка валюты на межбанке по более низкому курсу доллара, в обращение будет поступать меньшее количество гривны за одинаковый объем СКВ. Что сократит инфляционное давление. Кроме того, при уменьшении курса доллара и евро к гривне должно (теоретически) произойти и снижение цен на импортные товары. То есть, могут подешеветь завозимые из-за рубежа в Украину автомобили, бытовая техника, видео- и радиоаппаратура, мобильные телефоны, лекарства и прочие предметы народного потребления. Кроме того, что немаловажно, подешевеют энергоносители – газ, нефть, бензин, дизтопливо. Все это также несколько снизит инфляцию.

Что же произойдет в случае, если, допустим, Нацбанк объявляет о старте в ближайшее время политики ревальвации гривны, или даже начинает ее реализацию – снизив официальный курс грн./долл. с 5.05 до, скажем, 5.04-5.03? Непременно должен увеличиться приток валюты. Зарубежный частный капитал почует выгоду от размещения в Украине своих долларов и евро, поскольку сегодня зарубежный инвестор переведет свои средства по одному курсу, а обменяет деньги при выводе их из страны по более выгодному.

А коль скоро в Украину увеличится приток валюты, то НБУ станет еще большими темпами наращивать свои валютные резервы, и тем самым у него появятся основания для дальнейшего укрепления гривны. Но это – с одной стороны. С другой же стороны, в украинской экономике будут усиливаться и негативные тенденции.

Еще большими темпами станет расти импорт, а экспорт будет себя чувствовать все хуже и хуже. Отрицательное сальдо внешней торговли Украины, которое и без того растет в 2007 году крайне высокими темпами, будет вследствие ревальвации гривны увеличиваться еще стремительнее (негативное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило в январе-сентябре 3 710,4 млн. долларов, ухудшившись на 2 279,0 млн. долларов по сравнению с январем-сентябрем 2006 года, или более чем в 2,5 раза). Не нужно забывать и о том, что в 2008 году отрицательное сальдо увеличится примерно на 2,5 млрд. долл. вследствие только повышения цены на импортный газ со 130 до 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

Кроме того, укрепление гривны и значительное повышение номинальных зарплат в Украине (а их будут сильно повышать при любом правительстве – ведь нужно компенсировать огромную фактическую инфляцию 2007 года и высокую прогнозную в следующем году) приведет к уменьшению числа украинцев, выезжающих на заработки за границу. Зачем ехать трудиться в Польшу или Россию, если в долларовом выражении зарплата в Украине станет не намного ниже, чем там? Следовательно, приток в страну валюты от «заробитчан» - а это на сегодня миллиарды, если не десятки миллиардов долларов в год - может пойти на убыль.

Нетрудно предсказать, чем все это закончится. Через какой-то не очень продолжительный промежуток времени многие украинские предприятия перестанут производить продукцию на экспорт. В первую очередь, убыточным станет экспорт для химиков, затем для некоторых предприятий горнометаллургического комплекса и других отраслей промышленности. Кроме того, что возрастет безработица (в связи с вынужденным сокращением производства), в страну еще и резко уменьшится поступление валюты от экспортеров. А импортеры, наоборот, будут все больше повышать спрос на доллары и евро. И вот в Украине наступает момент, когда приток валюты из-за рубежа (главным образом - займы) перестает перекрывать ее дефицит по внешнеторговой деятельности. Для поддержания гривны (уже от девальвации) НБУ начнет расходовать накопленные валютные резервы, зарубежные инвесторы из опасения девальвации гривны станут быстренько выводить свои деньги из страны. Испуганное население срочно побежит закрывать гривневые счета и переводить деньги в СКВ. Вследствие чего произойдет стремительный обвал гривны – наподобие процесса ее девальвации в 1998-1999 годах.

Это неприятный сценарий, но он реален, если украинское правительство и НБУ таки пойдут на укрепление гривны. Надо сказать, что нынешняя динамика внешнеторгового баланса и кошмарная инфляция даже без ревальвации гривны очень скоро приведут к тому, что сначала Нацбанку придется пойти на сокращение своих валютных резервов, а затем неизбежна и девальвация гривны – для поддержки отечественных экспортеров и уменьшения аппетитов импортеров.

Признаки этого наблюдаются уже сейчас. Так, золотовалютные резервы НБУ в 2007 году хотя и продолжили свой рост, но уже гораздо более «скромными» темпами, чем в 2006 и 2005 годах (на сегодня золотовалютные резервы НБУ – около 33 млрд. долл.). А в декабре Нацбанку даже пару раз пришлось удовлетворять повышенный спрос на валюту на межбанке – за счет своих резервов. Поэтому политика ревальвации гривны лишь немного отдалит дату ее неизбежной последующей девальвации и сделает грядущее падение гривны стремительным, а, значит, более болезненным для населения и экономики Украины.

С учетом всего вышеприведенного просто странно слышать заявления тех государственных деятелей и экономистов, которые ратуют сегодня за ревальвацию гривны (это нужно было делать в 2000-2006 годы). Сейчас же надо уже подумывать о том, чтобы психологически подготовить население к непременному в скором времени ослаблению гривны. На что правительство и НБУ вынуждены будут пойти – хотят они того, или нет…

Юрий Глухов