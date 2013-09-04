Рост ликвидности привел к снижению процентых ставок в банках

Как сказал экономический аналитик Марьян Заблоцкий, насыщение экономики дополнительными деньгами при нулевой инфляции оказывает позитивное воздействие - появление дополнительного денежного ресурса способствует снижению процентных ставок.

«С начала года средние процентные ставки по трехмесячным депозитам снизились на 5%, а по годовым – на 2%. Падение процентных ставок на протяжении весеннего и летнего периода — это частично сезонное явление. Ежегодно, начиная с осени и до конца года, процентные ставки растут. Однако в этом году банки накопили значительный запас гривневой ликвидности. Поэтому в текущем году мы не увидим такого резкого роста ставок по депозитам как в прошлом году», — прогнозирует Заблоцкий.

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Он подсчитал, что за первое полугодие 2013 года в Украину пришло $ 2 млрд, которые выкупил НБУ, взамен выпустив в оборот дополнительную гривню. За тот же период прошлого года в Украине наблюдался отток валюты в размере $ 1 млрд. С начала нынешнего года НБУ также выпустил в оборот 32 млрд. грн. в обмен на облигации внутреннего государственного займа.

«Поскольку инфляция остается на уровне близком к нулю, увеличение количества гривны в обороте является абсолютно приемлемым и даже желательным. Поэтому НБУ пока может совершенно спокойно и далее проводить текущую монетарную политику», — сказал эксперт.

Напомним, правительство намерено стимулировать развитие ключевых отраслей украинской экономики путем предоставления им дополнительных кредитных ресурсов. По мнению разработчиков государственных программ, их реализация будет способствовать преодолению кризисных явлений и станет стимулом для роста ВВП.