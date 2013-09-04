Украинские банки сейчас надежнее, чем до кризиса - эксперт

Об этом сказал экономический аналитик Марьян Заблоцкий.

«Сейчас банковская система имеет достаточный запас прочности. Объем гривневой ликвидности находится на почти рекордном уровне около 60 млрд. грн. Украинские банки разместили на текущих счетах иностранных банков $7,5 млрд, что втрое больше, чем в докризисный период. Таким образом, у банков есть достаточно средств, чтобы относительно безболезненно справиться с сезонным оттоком депозитов в конце года. Норматив адекватности регулятивного капитала в среднем по всей банковской системе составляет 18%, а до кризиса 2008 года было 13%», — подчеркнул Заблоцкий.

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По мнению Заблоцкого, одним из ключевых факторов риска для стабильной деятельности некоторых банков являются их ключевые владельцы — крупные финансово-промышленные группы. Переживая не лучшие времена, они могут «выкачивать» из подконтрольных финансовых учреждений средства для поддержки убыточных бизнесов.

«Значительная часть банков входит в состав финансово-промышленных групп, при этом некоторые ФПГ находятся в очень плохом финансовом состоянии. Банки могут быть использованы для поддержки связанного убыточного бизнеса, что значительно снизит уровень их надежности», — предупреждает эксперт.

Напомним, ранее Национальный банк Украины сообщал, что основная масса банков в текущем году работает с прибылью, что является показателем стабилизации финансовой системы, а также повышает уровень ее надежности.