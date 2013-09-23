Мик Джаггер станет прадедушкой

По данным издания, ребенка ждет 21-летняя внучка музыканта Ассизи — дочь Джейд Джаггер, ребенка Мика от первого брака с правозащитницей Бьянкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт издания New York Post..

У 70-летнего Джаггера есть семь детей от четырех женщин: 43-летняя дочь Кэрис от актрисы Марши Хант, дочь Джейд от первой жены Бьянки, две дочери и два сына от второй жены — модели Джерри Холл и 14-летний сын от бразильской телезвезды Лусианы Хименес. Также у музыканта четверо внуков.