Мик Джаггер станет прадедушкой
22:41, 23 сентября 2013Общество
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Легендарный рок-музыкант, солист группы The Rolling Stones Мик Джаггер станет прадедушкой.
Ребенка ждет 21-летняя внучка музыканта Ассизи — дочь ребенка Мика от первого брака Фото MickJagger.com
По данным издания, ребенка ждет 21-летняя внучка музыканта Ассизи — дочь Джейд Джаггер, ребенка Мика от первого брака с правозащитницей Бьянкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт издания New York Post..
У 70-летнего Джаггера есть семь детей от четырех женщин: 43-летняя дочь Кэрис от актрисы Марши Хант, дочь Джейд от первой жены Бьянки, две дочери и два сына от второй жены — модели Джерри Холл и 14-летний сын от бразильской телезвезды Лусианы Хименес. Также у музыканта четверо внуков.
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