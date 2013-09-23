В Одессе ищут убийц чемпиона Украины по регби

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, труп Зыбало был обнаружен в частном секторе - на улице Гастелло, в санитарной зоне международного аэропорта «Одесса» 20 сентября.

Как пояснили в управлении, на 31-летнем мужчине были брюки, куртка и рубашка.

«Прибывшим на место происшествия судебно-медицинским экспертам пришлось снять одежды, что выявить характер смертельных ранений, а также, возможно, оставленные следы на одежде. Поэтому изначально появилась версия о том, что погибший был найден обнаженным», - рассказали в управлении.

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Зыбало выступал за команду «КРЕДО-1963» по 2007 года, в последнее время занимался частным извозом на старом микроавтобусе Volkswagen Transporter. Предполагается, что именно на нем могли скрыться подозреваемые, так как автобус пока не найден.

Милицейский план «Перехват» результата не дал.

Рассматривается несколько версий убийства, в числе которых – ограбление и то, что спортсмен мог стать невольным свидетелем преступления.

Расследование уголовного производства, начатого по факту умышленного убийства, контролирует прокуратура.

Как сообщили в клубе «КРЕДО-1963», Зыбало был мастером спорта, физически очень крепким (рост 1 м 98 см, вес 120 кг), в тоже время – добродушный и веселый.

Седьмой тур любительского первенства Одессы по регби-7, в связи с трагической гибелью игрока «КРЕДО-1963» Зыбало 22 сентября был перенесен.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Одессе на улице Гастелло был обнаружен мертвый мужчина с огнестрельными ранениями на теле. Предполагается, что труп, обнаруженный на проезжей части, кто-то выбросил из машины.