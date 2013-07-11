СМИ: В Днепропетровске застрелили чемпиона мира по дзюдо (видео)
22:39, 11 июля 2013Общество
4791 0
В Днепропетровске в среду вечером возле своего дома по ул. Героев Сталинграда был расстрелян украинский дзюдоист и бизнесмен Коба Надирадзе.
Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.
По теме: В Крыму российского бизнесмена застрелили во дворе дома
По информации издания, убитый - бывший призер универсиады в Японии, чемпион Европы и мира по дзюдо. Днепропетровский 9 канал также сообщает, что убитый владел бизнесом по добыче руды и преподавал боевые единоборства.
Милиция начала расследование убийства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter