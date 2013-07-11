СМИ: В Днепропетровске застрелили чемпиона мира по дзюдо (видео)

22:39, 11 июля 2013
Общество
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В Днепропетровске в среду вечером возле своего дома по ул. Героев Сталинграда был расстрелян украинский дзюдоист и бизнесмен Коба Надирадзе.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

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По информации издания, убитый - бывший призер универсиады в Японии, чемпион Европы и мира по дзюдо. Днепропетровский 9 канал также сообщает, что убитый владел бизнесом по добыче руды и преподавал боевые единоборства.

Милиция начала расследование убийства.

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