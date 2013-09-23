Укрзализныця отменила один из рейсов Hyundai

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД.

Согласно сообщению, решение об отмене данного поезда было принято в связи с оптимизацией пассажирских перевозок и продлением курсирования поезда №90/89 Днепропетровск-Симферополь до Севастополя.

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Как сообщал УНИАН, с 16 сентября поезд № 90/89 Днепропетровск-Севастополь курсирует ежедневно (отправление из Днепропетровска в 22:08, прибытие в Севастополь в 06:45; отправление из Севастополя в 08:48, прибытие в Днепропетровск в 17:08).

Справка УНИАН. ПЖД - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.