Проезд в поездах Hyundai дорожать пока не будет

Кабинет министров Украины отклонил законодательную инициативу по введению налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже билетов на скоростные поезда «Интерсити+».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер министр Украины Александр Вилкул во время брифинга.

«Кабинет министров отклонил предложение о введении НДС на билеты в поездах «Интерсити+». Билеты в поездах Hyundai и Skoda не подорожают», - заявил Вилкул.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Кабинет министров предлагал внести изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми вместо применения нулевой ставки НДС на услуги по перевозке пассажиров скоростными поездами “Интерсити+” такие услуги будут освобождены от НДС.

Такие нормы были предложены в законопроекте №11210 от 13 сентября.

По мнению авторов документа, освобождение от уплаты НДС вместо применения нулевой ставки позволит упростить финансовую отчетность, а ограничение срока действия льготы позволит оценить эффективность применения и целесообразность дальнейшего предоставления непрямой государственной поддержки пассажирских перевозок скоростными поездами “Интерсити+”.

При оформлении проездных документов на скоростные электропоезда “Интерсити+” пассажиры, начиная с 00 час. 00 мин. 14 августа 2012 года, оплачивают стоимость проезда без НДС.