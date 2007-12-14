Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не верит во внешнее вмешательство в систему "Рада" во время голосования за назначение Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины. Об этом глава государства заявил в интервью “5-у каналу”.

"Я персонально говорил с генпрокурором (Александром МЕДВЕДЬКО) по этому вопросу. Я сказал: это ваше персональное, Александр Иванович, задание, поставить точку в этом. Потому что если мы не будем доверять системе публичного голосования, то, простите, кому мы будем доверять? Если есть сомнение – его нужно развеять, если есть факт – дать адекватную оценку!", - сказал Президент.

По его словам, "к сожалению, много неприятностей возникли" в этом вопросе.

В.ЮЩЕНКО отметил, что расследование завершено и было осуществлено "в партнерстве службой защиты информации, СБУ, Генпрокуратурой и внутренней службой компьютерного обеспечения Рады".

"Решение есть – система работала, изменений в системе не было, технических повреждений не было", - цитирует В.ЮЩЕНКО “Украинская правда”.