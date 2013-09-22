Экологи Севастополя хотят запретить добычу песка в Черном море

Как передает кореспондент УНИАН, об этом говорится в открытом тексте-обращеннии председателя Совета общественных экологических организаций города Маргариты Литвиненко.

В документе отмечается, что Севастопольский городской совет в поддержку местных общественных экологических организаций обратился к правительству Украины и Верховной Рады с предложением «разработать и принять нормативные документы о запрете добычи песка в акватории Черного моря государства Украина, а также предпринять все возможные меры по фактическому прекращению деятельности по его добыче.

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По словам Литвиненко, экологическая общественность и жители Севастополя неоднократно выражали свою крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с противоправной интенсивной добычей морского песка, которую ведет ООО «Суэста» и другие хозяйствующие субъекты в акватории Севастополя в районе заповедного природного аквального комплекса «Мыс Фиолент».

«К сожалению, высокий уровень коррупции и беззакония в Украине, о котором говорит, в частности, Президент Украины, не позволяет собственными силами справиться с проблемой прекращения добычи песка, а фактически - грабежа природных богатств. Поэтому мы обращаемся к международному сообществу. Крым – это не только территория Украины, это - природная сокровищница международного значения», -отмечается в обращении.

Общественник-эколог также просит международные организации инициировать создание комиссии по расследованию фактов противоправной добычи песка в акватории Севастополя и нанесению невосполнимого ущерба окружающей среде.

В настоящее время ООО «Суэста», несмотря на решение Севастопольского городского Совета № 3692 от 12.09.2012 г. о запрете добычи песка в Севастопольской части акватории Черного моря всем хозяйствующим субъектам, «варварским способом осуществляет добычу песка в Севастопольской части акватории Черного моря». Севастопольской прокуратурой по указанным фактам возбуждены уголовные дела.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября прокурор Севастополя Игорь Пилат подписал иск в окружной административный суд города Киева о признании недействительным специального разрешения на пользование недрами и приказа, выданного Государственной службой геологии и недр Украины, согласно которому ООО «Суэста» дано право на осуществление хозяйственной деятельности по добыче полезных ископаемых (песка) из месторождения «Севастопольское-1» (прибрежная часть Севастопольской зоны акватории Черного моря, к югу от Севастополя).

Для обеспечения административного иска на время его рассмотрения прокурор просит суд приостановить действие спорных документов.

По данным прокуратуры, указанный приказ и разрешение выдано ООО «Суэста» с нарушением требований законодательства.

В октябре 2012 года прокуратура Севастополя возбуждала уголовное дело по факту незаконного завладения поверхностным слоем земель водного фонда в особо крупных размерах компанией «Суэста».

11 декабря 2012 года приказом председателя Госслужбы геологии и недр Украины было аннулировано действие специального разрешения ООО «Суэста» на пользование недрами (добыча песка) в прибрежной части Севастопольской зоны акватории Черного моря. Однако ООО «Суэста» продолжает добычу.

17 сентября 2013 года Севастопольский горсовет принял обращение к Верховной Раде Украины с просьбой запретить добычу песка в акватории Черного моря, что приносит огромный вред состоянию экологии моря и прибрежной полосы.

В то же время, руководство фирмы «Суэста» ранее заявляло, что «шумиха» вокруг деятельности компании является следствием действий «недобросовестных конкурентов».