Сегодня празднуют Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая)

Этот день открывает новый церковный год - с рождения Богородицы начинается вся история Нового завета.

По преданию, Богородица родилась у немолодых благочестивых супругов Иоакима и Анны. Иоаким происходил из дома царя Давида, Анна - из рода священников. Племянница Анны, праведная Елизавета, была матерью Иоанна Крестителя и двоюродной сестрой будущей Девы Марии. Однажды к Анне явился ангел Господний и сказал: «Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благословенную, которая выше всех земных дочерей. Ради Нее благословятся все роды земные. Назови Ее Мария».

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"Услышав эти радостные слова, праведная Анна поклонилась Ангелу и сказала: "Живой Господь Бог мой! Если у меня действительно родится ребенок, то я отдам его Господу на служение. Пусть он служит Ему, восхваляя Его имя на всю жизнь", - говорит предание.

Из всех описанных событий на праздничной иконе отображен именно момент рождения Пресвятой Девы. Ее мать, праведная Анна, в центре на высоком ложе. Рядом - жены с дарами, повитуха и служанки, которые омывают Богоотроковицу в купели или уже подносят Ее матери. Нередко изображена и Дева Мария в колыбели. Считается, что это праздник - большое утешение для бездетных пар.