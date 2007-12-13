Сегодня Украину накроет ярчайший «метеоритный дождь»

13 и 14 декабря жители всего мира смогут увидеть очередное космическое явление - метеорный поток Геминид. Свое название он получил от созвездия Близнецов.

При наблюдении с Земли создается впечатление, что светящиеся метеоры летят именно из этого созвездия, хотя на самом деле этот поток к созвездию Близнецов никакого отношения не имеет. Ожидается, что наилучшая видимость потока будет в северных широтах планеты.

Поток Геминид - один из самых загадочных и ярких метеорных потоков, который всегда наблюдается в первой половине декабря. Геминид отличаются большой яркостью. В отличие от других потоков, например Леонид, Персеид или Лирид, поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, потому скорость метеоров невысокая, около 35 км/с. Эти метеоры будут хорошо видны, поскольку им сопутствует "молодая" Луна.

Как правило, в пик активности наблюдается около 100 метеоров в час. Траектории всех метеорных тел фактически почти параллельны, но визуально на небе благодаря эффекту перспективы они кажутся разлетающимися из одной точки — радианта метеорного потока. Поток Геминиды был открыт в конце XIX века и связан с астероидом Фаэтон 3200.

Ежегодные наблюдения за ним показывают, что его максимальная активность неуклонно возрастает. Так, в 1877 году наблюдаемое количество метеоров составило приблизительно 14 в час, в 1896 году – около 23 в час, в 1999 году – 90. Астрономы прогнозируют и дальнейший рост активности, связывая это с гравитационным воздействием на метеорный поток самой большой планеты Солнечной системы – Юпитера.

Кроме Геминид в декабре любители могут наблюдать еще один метеорный поток – Урсиды. И хотя их обычное часовое число в максимуме составляет всего 10, но иногда поток усиливается до 100 метеоров в час. В этом году максимум Урсид приходится на полночь по всемирному времени 23 декабря.

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