Минобороны отсудило более 10 тысяч гектаров земли на Волыни

Высший хозяйственный суд Украины вернул Министерству обороны земельный участок площадью более 10 тыс. га в Ковельском районе на Волыни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Западного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

В частности, по данным пресс-службы, 5 августа Высшим хозсудом оставлено без изменений постановление Ривненского апелляционного хозяйственного суда от 16 января 2013 года о признании недействительным распоряжения Ковельской районной государственной администрации относительно подтверждения законности пользования лесозаготовительным предприятием «Тур» земельным участком Министерства обороны Украины.

Как отмечается в сообщении, бывшие земли авиационного полигона в Ковельском районе, площадью более 10 тыс. га, были незаконно переданы в пользование предприятия «Тур».

На данном участке стоимостью более 150 млн грн предприятие осуществляло лесозаготовительные работы.

Как сообщил исполняющий обязанности прокурора Западного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере – старший советник юстиции Евгений Парамонов, иск об отмене решения РГА заявлен прокуратурой в суд еще в 2008 году. Дело несколько раз рассматривалось в Высшем хозяйственном суде Украины.

«Наконец, благодаря настойчивой позиции прокуратуры и обжалованию незаконных судебных решений, удалось добиться законного решения и защиты нарушенных интересов государства в сфере земельных отношений», - говорится в сообщении.