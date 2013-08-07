Минобороны отсудило более 10 тысяч гектаров земли на Волыни
Высший хозсуд вернул Минобороны земельный участок площадью более 10 тыс. га на Волыни.
Высший хозяйственный суд Украины вернул Министерству обороны земельный участок площадью более 10 тыс. га в Ковельском районе на Волыни.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Западного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.В частности, по данным пресс-службы, 5 августа Высшим хозсудом оставлено без изменений постановление Ривненского апелляционного хозяйственного суда от 16 января 2013 года о признании недействительным распоряжения Ковельской районной государственной администрации относительно подтверждения законности пользования лесозаготовительным предприятием «Тур» земельным участком Министерства обороны Украины.
Как отмечается в сообщении, бывшие земли авиационного полигона в Ковельском районе, площадью более 10 тыс. га, были незаконно переданы в пользование предприятия «Тур».
На данном участке стоимостью более 150 млн грн предприятие осуществляло лесозаготовительные работы.
Как сообщил исполняющий обязанности прокурора Западного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере – старший советник юстиции Евгений Парамонов, иск об отмене решения РГА заявлен прокуратурой в суд еще в 2008 году. Дело несколько раз рассматривалось в Высшем хозяйственном суде Украины.
«Наконец, благодаря настойчивой позиции прокуратуры и обжалованию незаконных судебных решений, удалось добиться законного решения и защиты нарушенных интересов государства в сфере земельных отношений», - говорится в сообщении.