Суд отпустил обвиненного в миллионных растратах экс-главу ГАИ под честное слово

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, соответствующее решение на днях суд принял по представлению следователя прокуратуры.

“Согласно решению суда, бывший начальник ДГАИ МВД Украины будет обязан являться в прокуратуру для проведения следственных действий. Голосеевским райсудом Киева экс-руководителю Госавтоинспекции Украины, разоблаченному в злоупотреблениях и служебном подлоге, избрана мера пресечения в виде личного обязательства”, - отметили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что Коломийцу было вручено сообщение о подозрении в совершении должностных преступлений, в частности в совершении служебного подлога и злоупотреблений служебным положением (соответственно ч.2 ст.366 и ч.3 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

В пресс-службе отметили, что досудебное расследование, которое проводит следственный отдел прокуратуры Киева, продолжается.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября начальник следственного отдела столичной прокуратуры Максим Рябенко информировал, что в 2009 году Департамент ГАИ МВД Украины заключил с частным обществом договор на поставку и установку серверного оборудования, а также разработку программного обеспечения и внедрение единой централизованной системы учета административных правонарушений, которая действовала бы на территории всего государства.

Затем на основании акта выполненных работ, утвержденного тогдашним руководителем Департамента ГАИ, на расчетные счета частного предприятия из государственного бюджета было переведено почти 2 млн грн. Однако установлено, что на серверном оборудовании, поставленном коммерческой структурой, нет никакого программного обеспечения, которое свидетельствовало бы о внедрении единой централизованной системы учета.

Кроме того, установлено, что о невыполнении предприятием своих обязательств было точно известно руководству ДГАИ, однако, несмотря на это, должностное лицо утвердило акт выполненных работ, что и стало основанием для проведения расчетов с частным предприятием.