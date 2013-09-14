РФ надеется вернуть украинского рыбака домой после расследования

Об этом говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД России по итогам российско-украинских консультаций по урегулированию трагического инцидента в Азовском море.

«С учетом возбуждения уголовного дела в отношении гражданина Украины Федоровича было подтверждено намерение принять меры по скорейшему урегулированию данного вопроса в рамках законодательства Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

С российской стороны было подтверждено искреннее и глубокое сожаление в связи с указанным инцидентом, в результате которого погибли четыре гражданина Украины, добавили в МИД РФ.

Были обсуждены также другие темы консульско-правового характера, в том числе вопросы, связанные с эвакуацией граждан России и Украины из Сирии.

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Как сообщал УНИАН, по итогам этих консультаций Министерство иностранных дел Украины потребовало объективно и всесторонне расследовать инцидент в Азовском море между украинскими рыбаками и российскими пограничниками, а также вернуть на Родину одного из пострадавших рыбаков Александра Федоровича.

Справка УНИАН. 17 июля с.г. катер пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четверо рыбаков погибли. Один член экипажа - Федорович – был спасен.

После столкновения Федорович попал в больницу в Ейске (Краснодарский край, Россия), откуда его впоследствии выписали.

21 июля Следственным отделом Пограничного управления Краснодарского края в отношении Федоровича было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (противозаконный вылов водных биологических ресурсов). Сейчас он ожидает суда в российском Ейске.

Между тем Федорович заявил, что катер российских пограничников умышленно протаранил украинский баркас. 28 августа телеканал "1+1" в программе ТСН обнародовал видеосюжет о столкновении в Азовском море украинских рыбаков и российских пограничников. На видео видно, как судно пограничников преследует лодку украинских рыбаков, а те пытаются уйти от погони, а через некоторое время после начала преследования происходит столкновение.

На видео слышно, как мужчины с российского судна призывают друг друга еще раз ударить баркас, который уже и так начал тонуть.

29 августа начальник сектора связей с общественностью Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге Ольга Черная сообщила, что видеосюжет о том, как российский пограничный катер преследует, а затем таранит лодку с украинскими рыбаками, приобщен к материалам следствия.

12 сентября Ейский районный суд отклонил кассационную жалобу адвоката Федоровича на решение о возбуждении против него уголовного дела.