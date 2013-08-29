ГПУ поручила России допросить пограничников по инциденту в Азовском море
ГПУ поставила перед Россией вопрос о допросе российских пограничников – участниках инцидента в Азовском море 17 июля.
Генеральная прокуратура Украины направила компетентным органам Российской Федерации международно-правовое поручение о международной правовой помощи в уголовном производстве относительно инцидента, который произошел 17 июля этого года в Азовском море, где столкнулись украинский баркас и катер береговой охраны пограничной службы Российской Федерации.
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Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, напомнив, что во время этого инцидента рыболовецкое судно опрокинулось, в результате чего погибли четверо украинцев.
В поручении ГПУ органом досудебного расследования ставится вопрос о допросе свидетелей (в том числе и российских пограничников, которые находились на катере береговой охраны).
Напомним, досудебное расследование в уголовном производстве проводится следственным отделом Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге.
Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четыре рыбака погибли. Одного члена экипажа - Александра Федоровича - спасли.
21 июля следственным отделом Пограничного управления Краснодарского края в отношении Федоровича было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (противозаконный вылов водных биологических ресурсов).
22 июля военное следственное управление Следственного комитета РФ по Южному военному округу сообщило о возбуждении уголовного дела по факту столкновения российского пограничного катера с украинской лодкой. Дело возбуждено по статье "нарушение правил судовождения", которой предусматривается до 7 лет лишения свободы.
Федорович заявил, что катер российских пограничников намеренно протаранил украинский баркас.
МИД Украины настаивает на возвращении Федоровича в Украину.
28 августа телеканал "1+1" в программе ТСН обнародовал видеосюжет о столкновении в Азовском море украинских рыбаков и российских пограничников. На видео видно, как судно пограничников преследует лодку украинских рыбаков, а последние пытаются уйти от погони, а через некоторое время после начала преследования происходит столкновение.
На видео слышно, как люди с российского судна призывают друг друга еще раз ударить баркас, который уже и так начал тонуть.
29 августа начальник сектора связей с общественностью Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге Ольга Черногор сообщила, что видеосюжет о том, как российский пограничный катер преследует, а затем таранит лодку с украинскими рыбаками, приобщен к материалам следствия.