ГПУ поручила России допросить пограничников по инциденту в Азовском море

Генеральная прокуратура Украины направила компетентным органам Российской Федерации международно-правовое поручение о международной правовой помощи в уголовном производстве относительно инцидента, который произошел 17 июля этого года в Азовском море, где столкнулись украинский баркас и катер береговой охраны пограничной службы Российской Федерации.

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Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, напомнив, что во время этого инцидента рыболовецкое судно опрокинулось, в результате чего погибли четверо украинцев.

В поручении ГПУ органом досудебного расследования ставится вопрос о допросе свидетелей (в том числе и российских пограничников, которые находились на катере береговой охраны).

Напомним, досудебное расследование в уголовном производстве проводится следственным отделом Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четыре рыбака погибли. Одного члена экипажа - Александра Федоровича - спасли.

21 июля следственным отделом Пограничного управления Краснодарского края в отношении Федоровича было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (противозаконный вылов водных биологических ресурсов).

22 июля военное следственное управление Следственного комитета РФ по Южному военному округу сообщило о возбуждении уголовного дела по факту столкновения российского пограничного катера с украинской лодкой. Дело возбуждено по статье "нарушение правил судовождения", которой предусматривается до 7 лет лишения свободы.

Федорович заявил, что катер российских пограничников намеренно протаранил украинский баркас.

МИД Украины настаивает на возвращении Федоровича в Украину.

28 августа телеканал "1+1" в программе ТСН обнародовал видеосюжет о столкновении в Азовском море украинских рыбаков и российских пограничников. На видео видно, как судно пограничников преследует лодку украинских рыбаков, а последние пытаются уйти от погони, а через некоторое время после начала преследования происходит столкновение.

На видео слышно, как люди с российского судна призывают друг друга еще раз ударить баркас, который уже и так начал тонуть.

29 августа начальник сектора связей с общественностью Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге Ольга Черногор сообщила, что видеосюжет о том, как российский пограничный катер преследует, а затем таранит лодку с украинскими рыбаками, приобщен к материалам следствия.