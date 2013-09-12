В Донецке милиция изъяла 400 тысяч бутылок поддельной водки

Как сообщили УНИАН сегодня в Отделе по связям с общественностью областного главка милиции, к правоохранителям обратились жители г.Донецка и сообщили, что на одной из охраняемых территорий города хранится поддельная водка в большом количестве.

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Милиционеры выехали на место, изъяли более 400 тыс бутылок подозрительной продукции и отправили ее на экспертизу. По итогам экспертизы было установлено, что предоставленные образцы частично не соответствуют установленному ГОСТу и являются водочно-спиртовой смесью. Марки акцизного сбора Украины, наклеенные на бутылки, тоже оказались поддельными.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.199 УК Украины (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт марок акцизного сбора).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время ведутся мероприятия по установлению личностей организаторов подпольного ликеро-водочного бизнеса.