В центре Мелитополя неизвестные дельцы установили автомат по разливу водки (фото)
18:43, 29 августа 2013Общество
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На центральном проспекте Мелитополя в торце дома был обнаружен работающий автомат, разливающий вместо газированной воды водку.
Вызванные на место оперативники налоговой милиции и милиционеры опечатали автомат и пресекли разлив водки в центре города, сообщает мелитопольское издание «Наш город».
фото с сайта "Наш город"
В «Меню» алкомата входила газировка и водка Nemiroff Особая 50 и 100 граммов, обыкновенная белая и перцовка. 100 граммов покупать в алкомате оказалось выгоднее — выходит на 50 копеек дешевле, чем «два по пятьдесят».
фото с сайта "Наш город"
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