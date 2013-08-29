В центре Мелитополя неизвестные дельцы установили автомат по разливу водки (фото)

Вызванные на место оперативники налоговой милиции и милиционеры опечатали автомат и пресекли разлив водки в центре города, сообщает мелитопольское издание «Наш город».

В «Меню» алкомата входила газировка и водка Nemiroff Особая 50 и 100 граммов, обыкновенная белая и перцовка. 100 граммов покупать в алкомате оказалось выгоднее — выходит на 50 копеек дешевле, чем «два по пятьдесят».