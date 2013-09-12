Работы по добыче сланцевого газа в Украине могут начаться уже сегодня

Как сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, такую возможность компания получила в ходе подписания представителями Royal Dutch Shell и «Надра Юзовская» операционного соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади.

Документ был подписан сегодня в присутствии премьер-министра Украины Николая Азарова.

“Практически с сегодняшнего дня фактически и юридически начинается работа Royal Dutch Shell в Украине. Это непосредственно то соглашение, которое дает в полном объеме разрешение на непосредственное вложение инвестиций для работы на Юзовской площади”, - сказал Ставицкий.