Работы по добыче сланцевого газа в Украине могут начаться уже сегодня
16:16, 12 сентября 2013Общество
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Компания Royal Dutch Shell с сегодняшнего дня может юридически и фактически начинать работы по разведке и впоследствии добыче углеводородов на Юзовской площади в Украине.
Shell начнет добычу газа в Украине
Как сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, такую возможность компания получила в ходе подписания представителями Royal Dutch Shell и «Надра Юзовская» операционного соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади.
Документ был подписан сегодня в присутствии премьер-министра Украины Николая Азарова.
“Практически с сегодняшнего дня фактически и юридически начинается работа Royal Dutch Shell в Украине. Это непосредственно то соглашение, которое дает в полном объеме разрешение на непосредственное вложение инвестиций для работы на Юзовской площади”, - сказал Ставицкий.
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