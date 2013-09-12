Китайская госкомпания может принять участие в строительстве дороги вокруг Киева

В ходе встречи обсуждалась возможность участия компании в инвестиционном проекте по строительству кольцевой дороги вокруг Киева.

Игорь Прасолов отметил, что начиная с 2011 г. отношения между Украиной и КНР вышли на уровень стратегического партнерства. Так, страны активно сотрудничают в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре.

"Правительство Украины проводит реформы, направленные на создание благоприятного климата для ведения бизнеса в нашей стране, а также для привлечения инвестиций в больших масштабах. В связи с этим, мы очень рады, что китайские компании проявляют активный интерес к инфраструктурным проектам, которые осуществляются в Украине", - подчеркнул министр.

В свою очередь, представители китайской компании отметили, что проект по строительству кольцевой дороги вокруг Киева их очень заинтересовал, при этом они подчеркнули, что компания имеет большой опыт реализации подобных проектов в КНР и других странах. Так, с момента создания в 50-х годах прошлого столетия, компания построила 4 тыс. километров автодорог, в том числе 800 километров скоростных дорог. На сегодня штат компании насчитывает более 50 тыс. человек.

Помимо проектов в КНР, компания на сегодня реализует ряд проектов по строительству дорог, тоннелей и мостов в других странах, в частности в Африке и Азии.

Представители China Guangdong Provincial Changda Highway Engineering Co. Ltd также отметили, что компания является государственной, а потому имеет определенное отличие от частных компаний - если деятельность частных компаний в первую очередь направлена на получение прибыли, то работа государственной компании ориентирована на реализацию государственной политики в том или ином направлении. Учитывая активное развитие украинско-китайских экономических отношений, это, по мнению представителей компании, является дополнительной гарантией эффективного внедрения проектов, которые компания может реализовать совместно с украинской стороной.

Также представители китайской компании сообщили, что касательно участия компании в проекте по строительству кольцевой дороги вокруг Киева уже проведены встречи с руководством "Укравтодора" и Мининфраструктуры.

Игорь Прасолов выразил готовность, в рамках своих полномочий, предоставить китайской стороне поддержку в реализации проекта.

"Мы готовы присоединиться и содействовать в реализации этого проекта", - подчеркнул министр.