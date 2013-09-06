ЦРУ покажет в Сенате "ужасное" видео о химической атаке в Сирии

По словам Файнштайн, ЦРУ обработало около 170 имеющихся видео и представило 13 из них, на которых наиболее четко видны последствия применения нервно-паралитического газа зарина, пишет РИА Новости.

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"Это (видео) ужасно", — сказала сенатор. "Мы размножили этот DVD и передадим его каждому члену сената, возможно и членам палаты представителей, чтобы они могли на отдыхе посмотреть его", — сказала Файнштайн. Конгресс пока что находится на летних каникулах и соберется на следующей неделе.

По словам председателя сенатского комитета, ее лично убедили доказательства, показанные в фильме, смонтированном ЦРУ.

"Для меня этого достаточно. Я думаю, что запрет химического оружия хорошо обоснован, и это можно увидеть в точности, посмотрев на произошедшее. У них есть тонны, тонны этого материала", — сказала сенатор.

Ситуация в Сирии обострилась после 21 августа, когда появилась информация о применении правительственными войсками химоружия в ходе операций против боевиков под Дамаском. Западные страны, включая США и Великобританию, воспользовались этой неподтвержденной информацией и заговорили о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход ООН. Руководство обеих партий в Конгрессе дало понять, что поддерживает запрос администрации на применение силы против Сирии. При этом среди рядовых депутатов сохраняются возражения против операции.

Среди противников военных действий — так называемое изоляционистское крыло Республиканской партии, а также демократы, которые опасаются за подлинность представленных доказательств применения химоружия.

Некоторые депутаты выражают опасения относительно дестабилизации ближневосточного региона в результате возможных боевых действий.

Голосование Конгресса по этому документу состоится 9 сентября.

Интервенцию против Сирии без мандата Совета Безопасности ООН поддерживают семь стран Евросоюза. Это Франция, Дания, Хорватия, Румыния, Греция, Латвия и Кипр. Общую позицию ЕС предстоит выработать главам МИД 28 стран Союза на неформальной встрече в Вильнюсе 6-7 сентября.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает согласия Москвы на военную операцию в Сирии, если вина Дамаска в применении химоружия будет доказана, но лишь с санкции СБ ООН.