Богатырева призвала студентов-медиков не подражать образу Хауса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в ходе открытой онлайн-лекции для студентов, профессорско-преподавательского состава всех медицинских вузов и медицинского сообщества Украины о роли и месте врача в современном мире.

Министр отметила, что требования к внешнему виду врача не менялись годами.

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"Должна быть "золотая середина", никакой избыточности в одежде, косметике и парфюмериях. Врач не должен иметь наращенных ногтей, волос, которые окрашены в неестественной цвет, или иметь прическу, которая и на подиуме не всегда может быть разрешена. Связь между врачом и пациентом - это диалог. Очень важно для врача уметь организовать этот диалог, уметь правильно понять поведение больного. И если врач гармонично относится к процессу взаимодействия с больным, грамотно направляет беседу ко всему процессу, такого врача ожидает успех", - отметила министр.

Богатырева подчеркнула, что основными чертами врача является "высокий уровень профессиональных знаний, коммуникативная компетентность и высокие моральные качества".

"Основными мотивами, которые побуждают больных и пациентов к общению с врачом, осознание или подсознательная потребность в совете, консультации, наконец, потребность больного человека выговориться и тем самым облегчить свое психологическое состояние. Умение слушать требует концентрации внимания и сосредоточенности врача. Важной чертой врача является эмпатия - способность человека к параллельному сопереживанию тех эмоций, которые возникают в процессе общения с человеком", - отметила Богатырева.