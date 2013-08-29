Богатырева обещает к 2015 году ввести в Украине обязательное медстрахование
19:39, 29 августа 2013Общество
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Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева заявляет, что до 2015 года в стране будет введено обязательное медицинское страхование.
Богатирева рассказала о сроках введения обязательного медицинского страхования, фото radiosvoboda.org
Об этом она сказала на встрече со студентами Николаевского базового медицинского колледжа, сообщает Радио «Свобода».
«Мы должны до 2015 года выйти с законом об обязательном медицинском страховании, где будет очерчен финансовый механизм – совсем другой, чем сегодня. Будут распределены категории: кто за кого платит, и какая ответственность с обеих сторон – медика и гражданина», – сказала Богатырева.
Кроме того, министр отметила, что Минздрав продолжит внедрение реиндексации – компенсации стоимости лекарств для некоторых больных.
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