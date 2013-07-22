Новинский оставляет бизнес ради политики

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Смарт-Холдинга».

«Согласно Уставу ЧАО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", а также статье 57 Закона Украины "Об акционерных обществах" на основании собственного заявления Вадим Новинский досрочно сложил с себя полномочия председателя Наблюдательного совета холдинга в связи с избранием на должность народного депутата Украины», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 июля 2013 года Центральная избирательная комиссия признала Вадима Новинского победителем на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины в 224-м округе в Севастополе.

«Смарт-холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе ("Метинвест"), в нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов ("Смарт-Нерудпром"), в судостроении (Smart Maritime Group), в агропереработке ("Верес"), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.

Основным бенефициаром "Смарт-Холдинга" является Вадим Новинский.