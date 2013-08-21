В Одессе двое на "Тойоте" с российскими номерами избили журналистов

Как сообщает отдел по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, сегодня в 15.35 мин. по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что в Одессе, на 16-й станции Большого Фонтана на съемочную группу «Третьего цифрового канала» напали неизвестные.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского райотдела милиции. Установлено, что представители телеканала после выполнения редакционного задания на автомобиле передвигались по дороге с односторонним движением. Навстречу им, нарушая правила дорожного движения, выехал автомобиль «Тойота», заблокировав движение транспорта в разрешенном направлении.

Сотрудники телеканала попросили нарушителей отъехать назад и дать возможность проехать. В этот момент из «Тойоты» вышли двое мужчин и камнем разбили стекло в машине журналистов, после чего начали им наносить телесные повреждения. Один из нападавших при этом угрожал ножом.

«Журналисты смогли зафиксировать эти действия с помощью фотокамеры в режиме видеосъемки. В дальнейшем один из нападавших вырвал камеру из рук журналиста, сел в свой автомобиль и нарушители скрылись. Свидетелям происшествия удалось снять с автомобиля нападавших госномерные знаки», - сообщили в отделе.

На задержание правонарушителей были ориентированы экипажи патрульной службы милиции и ГАИ. По горячим следам подозреваемые мужчины были задержаны и доставлены в Киевский районный отдел милиции Одессы.

На данный момент следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия, и решается вопрос об определении правовой квалификации.

Как сообщил в репортаже вышеназванный телеканал, у журналиста Алексея Ищенко злоумышленники отобрали личный мобильный телефон, у оператора Дмитрия Ищенко - видеокамеру.

Нападавшие на журналистов передвигались на автомобиле с российскими номерами, с кодом 95.