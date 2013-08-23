Координатора Врадиевского хода Любарца избили и ограбили

Об этом сообщает Гражданское движение «Спільна справа» на своей странице в «Фейсбук».

«…Координатора "Врадиевского хода" Василия Любарца, чье вчерашнее выступление было тепло воспринято на Всемирном Конгрессе Украинцев во Львове, сегодня ограбили в Новоград-Волынском. Как только он ступил на волынскую землю, трое бугаев, нанеся несколько ударов, отобрали у Василия рюкзак с ноутбуком, документами и личными вещами», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, акция «Врадиевский ход» началась 7 июля с.г. после группового изнасилования 29-летней женщины в Николаевской области, которая узнала в нападающих двух местных милиционеров. Дело вызвало сопротивление общественности.

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Участники Врадиевского хода пешком преодолели более 300 километров в знак протеста против преступлений милиции, вместе с представителями оппозиции 18 июля прошли по Киеву. Они пикетировали МВД, встретились с министром внутренних дел Виталием Захарченко, начали бессрочный митинг на Майдане Незалежности и установили там свои палатки.

Их акцию разогнал «Беркут». Любарц приговорили к 10 суткам ареста за нарушение правил проведения мирных собраний. Еще одного участника акции - Владимира Иванова - оштрафовали по подобным обвинениям.

19 августа Апелляционный суд Киева не нашел правонарушения в действиях координатора Врадиевского хода Василия Любарца и отменил решение Шевченковского районного суда Киева, по которому Любарец отбыл 10 суток административного ареста. Апелляционный суд мотивировал свой вердикт как протокольными нарушениями, так и нормами Конституции, которые не предусматривают ограничения права граждан на мирные собрания.