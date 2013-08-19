Суд решил, что организатор Врадиевского шествия сидел 10 суток зря

Как сообщает Радио «Свобода», этот орган отменил решение Шевченковского районного суда Киева, по которому Любарец отбыл 10 суток административного ареста.

Так, Апелляционный суд мотивировал свой вердикт как протокольными нарушениями, так и нормами Конституции, которые не предусматривают ограничения права граждан на мирные собрания.

По словам активиста, он не будет подавать в суд на лиц, причастных к его аресту.

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Как сообщалось, акция «Врадиевское шествие» началось 7 июля после группового изнасилования 29-летней женщины в Николаевской области, которая узнала в нападавших двух местных милиционеров. Дело вызвало возмущение общественности.

Участники Врадиевского шествия пешком преодолели более 300 километров в знак протеста против преступлений милиции, вместе с представителями оппозиции 18 июля прошли по Киеву. Они пикетировали МВД, встретились с министром внутренних дел Виталием Захарченко, начали бессрочный митинг на Мавйдане Незалежности и установили там свои палатки.

Их акцию разогнал «Беркут». Любарца осудили к 10 суткам ареста за нарушение правил проведения мирных собраний. Еще одного участника акции - Владимира Иванова - оштрафовали по схожим обвинениям.