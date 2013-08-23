Правительство простимулирует внутреннее производство - Минэкономразвития

Это позволит повысить социальные стандарты и уровень благосостояния украинских граждан, рассказал директор департамента развития торговли Минэкономразвития Игорь Гарбарук в интервью телеканалу IСTV.

«Надо отдавать предпочтение именно национальному товаропроизводителю. Если мы будем покупать украинские товары, то, тем самым, будем развивать нашего товаропроизводителя, стимулировать его к развитию, к увеличению доли своего рынка. То есть мы четко понимаем: развивая внутренний рынок, мы развиваем экономику», - акцентировал Гарбарук.

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Он отметил, что если говорить о рынках, то наиболее уверенно стоит рынок продовольственных товаров. Он занимает довольно весомую часть украинского товарооборота - в 2012 году, по информации Госкомстата, это более 86%.

«Если мы говорим о продовольственных товарах украинского производства в торговой сети, в частности, сахар и хлебобулочные изделия, то в 2012 году доля этих товаров составила свыше 98% и 97% - достаточно высокий показатель. Не уменьшился он и в первом квартале нынешнего года.

Если мы говорим о мясе и птице, изделиях из мясопродуктов, колбасных изделиях, консервах, то этот показатель также составляет почти 100% как в 2012 году, так и в 2013 году.

Чуть ниже показатели по кондитерским, сладким и мучным изделиям, сыру, ликероводочным изделиям, овощным консервам и овощам. В 2012 году их доля составляла около 80%, а в этом году возросла еще больше. То есть мы с уверенностью можем говорить, что именно продовольственные товары производства Украины в торговой сети составляют наибольший процент и удовлетворяют потребности украинских потребителей», - пояснил Гарбарук.

Доля товаров производства Украины в непродовольственном сегменте значительно ниже. В 2012 году она без малого достигла 42%. Наименьшая доля продажи товаров украинских производителей приходилась на мотоциклы, мотороллеры, мопеды, компьютерную и вычислительную технику, фотографическое оборудование и составляла всего 0,2% - 1,2% от общих продаж этих товаров, аудио и видео оборудование - 4,7% , электробытовые приборы - 10,7%, автомобили - 11,8%, велосипеды - 27,9%.