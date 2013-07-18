Украинские производители с 24 июля начнут экспорт курятины в ЕС

Именно тогда вступает в силу обновленный перечень предприятий, имеющих право осуществлять экспорт в ЕС.

В декабре прошлого года Украина была включена в перечень третьих стран, имеющих право экспортировать продукты птицеводства в ЕС. Соответствующее решение приняла Европейская Комиссия.

С этого времени в Украине продолжались проверки предприятий на предмет их соответствия требованиям законодательства ЕС. А Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины предоставила европейской стороне перечень отечественных производителей для утверждения.

Сейчас эта процедура завершена, а список разрешенных компаний-экспортеров официально объявлен. Начать же продажи курятины они смогут уже 24 июля.

Напомним, ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявлял, что включение Украины в список стран, имеющих разрешение на экспорт продукции птицеводства в ЕС, стал результатом 4-летней работы. По его словам, выход отечественной продукции на новый рынок усилит позиции Украины в мире как аграрного государства.