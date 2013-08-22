Забастовка житомирских водителей тролебусов и трамваев добилась своего

Как передает корреспондент УНИАН, «за» такое решение проголосовало большинство депутатов, присутствующих на сессии.

Сессия приняла решение о выделении дополнительных средств на пополнение уставного фонда КП «ЖТТУ», а также деление государственной субвенции для КП «ЖТТУ».

Заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Александр Никитюк сообщил, что свыше 9 млн. грн средств от перевыполнения областного бюджета власти области решили направить на потребности КП « ЖТТУ».

«Уже сегодня 2 млн. 100 тыс. грн этих средств будут перечислены КП «ЖТТУ», - добавил он.

Также решением сессии пополнен уставный фонд КП «ЖТТУ» на 1,5 млн. грн для погашения задолженности по заработной плате.

На сессии прозвучало, что житомирские троллейбусники не видели зарплаты еще за апрель этого года. Сегодня власть пообещали до 28 августа частично погасить долги по зарплате.

«В общей сложности, указанное предприятие получит до 28 августа 5,6 млн. грн, это позволит выплатить людям долги по зарплате» - рассказал УНИАН заместитель Житомирского городского председателя Юрий Мойсеев.

В то же время во избежание проблемных ситуаций в КП «ЖТТУ» присутствующий на сессии лидер Житомирской облорганизации ВО «Батькивщина» народный депутат Геннадий Зубко подчеркнул необходимость увеличить в целом субвенции для КП «ЖТТУ» из государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 20 августа на собрании коллектива КП "ЖТТУ" решили начать с 28 августа забастовку с требованиями выплаты долгов по зарплате за несколько месяцев. По словам председателя свободного профсоюза работников КП «ЖТТУ» Сергея Невмержицкого, задолженность по зарплате работников составляет 5 млн. 700 тыс. грн.

На 22 августа в Житомире в связи с запланированной на 28 августа забастовкой троллейбусников была созвана внеочередная сессия городского совета.

Справка УНИАН. Ежедневно в Житомире на маршруты выходят 62 троллейбуса и 12 трамваев. В последний раз работники электротранспорта Житомира бастовали в декабре 2011 году, когда долг по зарплате работающим приближался до 7 миллионов гривен.