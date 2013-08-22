Из-за забастовки троллейбусников соберется житомирский горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета, сославшись на соответствующее распоряжение Житомирского городского председателя Владимира Дебоя.

Созыв сессии связан с технической необходимостью пересчета средств для выплаты заработной платы работникам коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление", которые 20 августа на собрании коллектива решили начать с 28 августа забастовку с требованием выплаты долгов по зарплате.

Как сообщил УНИАН председатель свободного профсоюза работников КП " ЖТТУ" Сергей Невмержицкий, профсоюз предприятия по поручению коллектива в письменном виде предупредил руководство о намерении провести в Житомире забастовку работников электротранспорта с 28 августа этого года, если не будет в ближайшие дни ликвидирована многомесячная задолженность по зарплате.

"На сегодняшний день людям должны 5 млн. 700 тыс. грн", - сообщил Невмержицкий.

При этом он уточнил, что 20 августа работники КП "ЖТТУ" провели общее собрание, на котором рассмотрели вопрос о финансовом состоянии предприятия и погашении задолженности по заработной плате работникам предприятия за период с апреля по июль текущего года .

"Предприятие в очередной раз недополучило более 6 млн. грн субвенций из областного бюджета", - подчеркнул он.

По информации пресс-службы горсовета, на сессии городской голова Дебой будет инициировать выделение дополнительных средств на пополнение уставного фонда КП «ЖТТУ», а также распределение государственной субвенции объемом 9,437 млн. грн для ТТУ. Таким образом, в случае поддержки депутатов ТТУ получит почти 11 млн. грн.

На рассмотрение горсовета вынесен вопрос пополнения уставного фонда КП «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» и внесения изменений в городской бюджет на 2013 год.

С инициативой провести внеочередную сессию выступили четыре оппозиционных фракции горсовета - «Фронт Змін», «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР».

Справка УНИАН. Ежедневно в Житомире на маршруты выходит 62 троллейбуса и 12 трамваев. В последний раз работники электротранспорта Житомира бастовали в декабре 2011 году, когда долг по зарплате работникам приближался к 7 млн грн.