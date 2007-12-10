Азаров заканчивает год ”с жирком”

Несмотря на провал приватизации, в 2008 году госбюджет будет иметь определенный запас средств.

Об этом в интервью газете «Контракты» № 50(813) от 10 декабря заявил вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ.

«Несмотря на провал приватизации, мы спокойно заканчиваем год можно даже сказать, «с жирком», - подчеркнул он.

По словам Н.АЗАРОВА, нормальный министр финансов всегда должен иметь запас бюджетной прочности, чтобы не зависеть от политических раскладов. Он отметил, что не хотел бы, чтобы следующий министр финансов принимал пустую казну и «ломал бы голову, где взять деньги в январе-феврале».