Ющенко предлагает лишать свободы на два года за отрицание Голодомора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона “О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины” относительно ответственности за публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине как факта геноцида украинского народа и Холокоста как факта геноцида еврейского народа

Как сообщается на сайте Верховной Рады, данным законопроектом предусматривается, что такое публичное отрицание, а также изготовление и распространение материалов с таким отрицанием будет караться штрафом в размере от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до двух лет.

Те же действия, совершенные служебными лицами или повторно, будут караться лишением свободы на срок до четырех лет.

Изменениями в статью 112 Уголовно-процессуального кодекса предусматривается установить, что досудебное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 4421 Уголовного кодекса, будет проводиться следователями органов Службы безопасности Украины.