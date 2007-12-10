Из шахты в Луганской области экстренно эвакуировали 299 горняков

На шахте "Красный партизан" в Луганской области из-за аварии экстренно эвакуированы около 300 горняков.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, сегодня в 5.10 на шахте "Красный Партизан" (ГП "Свердловантрацит") произошло внезапное отключение электроэнергии.

В момент аварии в шахте находилось 299 человек. Все они были выведены по рабочим наклонным стволам. При эвакуации никто не пострадал. Причины аварии выясняются.