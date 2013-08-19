Эксперты считают, что Мельник имел множество вариантов для побега

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции выразил президент охранной корпорации «Сириус» Игорь Николенко.

По теме: В Израиле оправдываются, что у них так никто не делает, как Мельник

“Люди, которые имеют очень большие деньги, очень большие связи и, соответственно, очень много крадут, - они понимают, что рано или поздно их возьмут на взятках. Вопрос лишь времени: через год, через два, через двадцать лет или же повезет, что этого никогда не будет”, - сказал он.

Соответственно, отметил Николенко, такие чиновники предварительно готовят разные пути для отступления на разные случаи.

“Это касается не только Мельника, но и других чиновников, которые имеют деньги и связи”, - добавил он.

В частности, по словам эксперта, чиновники готовят для себя не только дополнительные средства, но и имеют дополнительный транспорт, связи в милиции и на таможне.

“Поэтому, когда его (Мельника - УНИАН) взяли под стражу, было бы очень странно, если бы он так и остался в тюрьме. Вот была бы сенсация”, - считает Николенко.

“То есть, занесли, грубо говоря, мешок денег, и была открыта зеленая дорога, еще мешок денег — в розыск не объявили”, - добавил он.

Также Николенко отметил, что на сегодняшний день виновным в побеге Мельника называют дежурного милиционера, который не зафиксировал сигнал тревоги, поступивший с электронного браслета слежки.

“Я очень сомневаюсь, что причина именно в нем (в дежурном - УНИАН). Вполне возможно, что техника по какой-то причине не сработала. И, скорее всего, она не сработала преднамеренно”, - сказал эксперт.

Кроме того, Николенко добавил, что это был один из первых в Украине случаев использования электронного браслета для слежки за подозреваемым.

“Я не знаю, насколько надежная эта техника и пульт, который принимает соответствующие сигналы, а также постоянно ли проводится контроль наличия связи”, - отметил он.

В свою очередь президент Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Шабовта выразил мнение, что все было сделано для того, чтобы Мельник смог убежать из-под домашнего ареста.

По мнению Шабовты, неизбрание Мельника народным депутатом было для него сигналом, что он может потерять должность ректора.

“Меня удивляет жадность и глупость этого человека, которая, зная и чувствуя, что у него появились системные проблемы, продолжал у себя в кабинете лично принимать деньги”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа утром следователь подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен предварительно.

Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

12 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Мельника с домашнего ареста на задержание.

14 августа он был объявлен в международный розыск.