Из самолета, который упал под Киевом, изъяли 5 тел

Из самолета, который вчера разбился вблизи Киева, изъяты тела 5 граждан Чехии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, по данным пресс-службы, тела двух членов экипажа и трех пассажиров были изъяты в 23.30 по решению работников транспортной прокуратуры и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщал УНИАН, авиакатастрофа самолета "Beechcraft B9L", который осуществлял чартерный рейс из г. Градец-Кралове (Чехия) в г. Киева (аэропорт "Жуляны"), произошла 9 декабря в 17 час. на расстоянии 2,5 км. от аэропорта "Жуляны". Самолет распался на фрагменты и сгорел.

По словам министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО, на время аварии аэропорт был закрыт, поэтому точнее о пассажирах самолета министерство планирует узнать после того, как свяжется с аэропортом вылета в Чехии.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было привлечено 335 человек и 69 единиц техники.