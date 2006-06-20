Начался процесс ликвидации консорциума ”Металлургия”

15:11, 20 июня 2006
Общество
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Заявления кредиторов принимаются  в течение месяца

Хозяйственный суд Запорожской области признал Украинский промышленно-инвестиционный консорциум (УПИК) “Металлургия” (Запорожье) банкротом и открыл ликвидационную процедуру. Об этом сообщается в официальной информации суда, опубликованной в газете “Голос Украины” от 16 июня 2006 года.

Согласно сообщению, суд 7 июня текущего года принял постановление, которым УПИК “Металлургия”, в соответствии со ст. 51 Закона Украины “О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом”, признан банкротом, и открыл ликвидационную процедуру (ст. 51 данного закона регламентирует особенности применения процедуры банкротства к должнику, который ликвидируется собственником – УНИАН).

Ликвидатором назначен арбитражный управляющий Александр ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ. Заявления кредиторов с претензиями к УПИК “Металлургия” принимаются в течение месяца со дня публикации объявления.

Справка УНИАН. Украинский промышленно-инвестиционный консорциум (УПИК) “Металлургия” (Запорожье) создан в 2000 году.

Его участниками являются "Запорожский завод ферросплавов", "Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе", меткомбинат "Днепроспецсталь", "Полтаваоблэнерго", банки "БигЭнергия".

Уставный фонд консорциума составляет 110 млн. грн.

 

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