Хозяева машиностроительного комплекса избегают переговоров с профсоюзами

Работодатели машиностроительного комплекса избегают переговоров относительно заключения коллективных договоров.

Об этом говорится в переданном УНИАН Открытом письме Совета Федерации профессиональных союзов Украины к работодателям.

В профсоюзах обеспокоены тем, что работодатели, в частности и Федерация работодателей Украины, под различными предлогами отказываются начинать переговоры о заключении коллективных договоров на отраслевом уровне. “Мы достигли почти 82-процентного охвата работников коллективными договорами, и все же вынуждены констатировать, что два миллиона работников остаются вне сферы колдоговорной регуляции”, - отмечается в письме.

Поэтому Федерация профессиональных союзов Украины требует от работодателей безусловного выполнения законов Украины, соблюдения трудовых прав членов профсоюзов