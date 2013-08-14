В Днепро-Бугском лимане выловили североамериканского голубого краба (фото)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонгосрыбоохраны.

По теме: В вагоне метро Нью-Йорка обнаружили акулу (фото)

Рыбаки обратились в Херсонгосрыбоохрану, поскольку сами не смогли определить, что же они поймали.

Оказалось, что это голубой краб, родиной которого являются восточные побережья Северной Америки.

Специалисты Херсонрыбоохраны выловленный экземпляр краба собираются передать в аквариум Скадовского дельфинария, где его смогут увидеть жители и гости области.

Справка УНИАН. Голубой краб — ракообразное семейства Portunidae. Вырастает до размеров панциря 20 см в ширине и более 10 см в длину и массы около 1 кг. Окраска панциря имеет голубой оттенок. На родине мясо голубого краба считается деликатесом и добывается в относительно больших объемах.

Первоначальная родина — атлантическое побережье Северной и Южной Америки. С развитием торгового флота данный краб с балластными водами судов распространился в многих морях, в которых раньше не жил. В Европе интродуцированный вид был впервые обнаружен в 1900 году.

В Черном море первые упоминания о голубом крабе были в 1967 году: тогда его выловили в единичном экземпляре у берегов Болгарии. После этого официально зафиксировано вылов еще 4 экземпляров в Керченском проливе и в Азовском море – в 1975 и 2006 году соответственно.